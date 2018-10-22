Трамп угрожает нарастить ядерный арсенал для противодействия России и Китаю

Президент США Дональд Трамп предупредил Россию и Китай о планах увеличить арсенал ядерного оружия для противодействия им.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, Соединенные Штаты намерены с помощью такого арсенала оказывать давление на РФ и КНР.

Это заявление Трамп сделал в понедельник, выступая перед журналистами. Он напомнил, что Россия не придерживается договора о ядерных силах от 1987 года.

Ранее Трамп заявил о выходе США из ракетного договора с Россией.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия способна нанести ядерный удар только в ответ и считает, что в таком случае, россияне станут мучениками и попадут в рай.