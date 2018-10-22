Трамп угрожает нарастить ядерный арсенал для противодействия России и Китаю
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Понедельник, 22 октября 2018, 22:35
Президент США Дональд Трамп предупредил Россию и Китай о планах увеличить арсенал ядерного оружия для противодействия им.
Об этом сообщает Reuters.
По словам Трампа, Соединенные Штаты намерены с помощью такого арсенала оказывать давление на РФ и КНР.
Это заявление Трамп сделал в понедельник, выступая перед журналистами. Он напомнил, что Россия не придерживается договора о ядерных силах от 1987 года.
Ранее Трамп заявил о выходе США из ракетного договора с Россией.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия способна нанести ядерный удар только в ответ и считает, что в таком случае, россияне станут мучениками и попадут в рай.