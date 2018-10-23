Болтон поговорив про роззброєння з секретарем Ради Безпеки РФ

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон і секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев обговорили перспективи продовження договору зі скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Про це пише DW.com.

Переговори тривали близько п'яти годин. Політики обговорили договори і конвенції про озброєння, зокрема, перспективи продовження Договору між Росією і США про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) після 2021 року ще на п'ять років.

Сторони також обговорили Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), Росія в цій розмові "підтвердила готовність до спільної роботи, спрямованої на усунення взаємних претензій", пише "Інтерфакс" з посиланням на повідомлення Радбезу РФ.

Болтон і Патрушев також говорили про ситуацію в Україні, Сирії та Афганістані.

Пізніше Болтон провів зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, пресу на неї не запросили.

З президентом РФ Володимиром Путіним Болтон зустрінеться 23 жовтня.

Раніше Трамп заявив про вихід США з ракетного договору з Росією.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія здатна завдати ядерний удар тільки у відповідь і вважає, що в такому випадку, росіяни стануть мучениками та потраплять до раю.

Також Трамп попередив Росію і Китай про плани посилити арсенал ядерної зброї для протидії їм.