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Болтон поговорил о разоружении с секретарем Совета Безопасности РФ

Вторник, 23 октября 2018, 00:39

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев обсудили перспективы продления договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Об этом пишет DW.com.

Переговоры продолжались около пяти часов. Политики обсудили договоры и конвенции о вооружениях, в частности, перспективы продления Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) после 2021 года еще на пять лет.

Стороны также обсудили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия в этом разговоре "подтвердила готовность к совместной работе, направленной на устранение взаимных претензий", пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Совбеза РФ.

Болтон и Патрушев также говорили о ситуации в Украине, Сирии и Афганистане.

Позднее Болтон провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, прессу на нее не пригласили.

С президентом РФ Владимиром Путиным Болтон встретится 23 октября.

Ранее Трамп заявил о выходе США из ракетного договора с Россией.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия способна нанести ядерный удар только в ответ и считает, что в таком случае, россияне станут мучениками и попадут в рай.

Также Трамп предупредил Россию и Китай о планах усилить арсенал ядерного оружия для противодействия им.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ядерное оружиеСШАРосcия
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