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Меркель: Не буде експорту зброї до Саудівської Аравії поки вбивство не розслідуване

Вівторок, 23 жовтня 2018, 01:25

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала вбивство журналіста Джамала Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі "жахом" і пообіцяла зупинити експорт німецьких озброєнь в Ер-Ріяд доти, доки справу не буде розслідувано.

Про це пише Reuters.

Меркель в своїх найжорсткіших коментарях на сьогоднішній день засудила те, що вона назвала "жахом там в консульстві Саудівської Аравії в Туреччині".

"Його потрібно розслідувати. Поки це все остаточно не з'ясується, експорту зброї до Саудівської Аравії не буде. Я запевняю вас в цьому дуже рішуче", - сказала Меркель.

Ер-Ріяд зробив декілька суперечливих заяв про те, що привело до смерті Хашоггі 2 жовтня.

У неділю міністр закордонних справ Адель аль-Джубейр назвав вбивство "величезною і серйозною помилкою", але намагався захистити наслідного принца Саудівської Аравії.

Міністр економіки Німеччини Пітер Альтмайер раніше закликав інші країни-члени Європейського союзу наслідувати її приклад і припинити експорт зброї до Саудівської Аравії, щоб посилити тиск на Ер-Ріяд у справі Хашогі.

В цьому році Берлін затвердив експорт зброї на суму понад 400 мільйонів євро (462 мільйони доларів) в Саудівську Аравію, що робить її другим за величиною покупцем німецької зброї після Алжиру.

Теми: Саудівська АравіявбивствоНімеччиназброя
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