Меркель: не будет экспорта оружия в Саудовскую Аравию пока убийство не расследовано
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала убийство журналиста Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле "ужасом" и пообещала остановить экспорт немецких вооружений в Эр-Рияд до тех пор, пока дело не будет расследовано.
Об этом пишет Reuters.
Меркель в своих самых жестких комментариях на сегодняшний день осудила то, что она назвала "ужасом там в консульстве Саудовской Аравии в Турции".
"Его нужно расследовать. Пока это все окончательно не выяснится, экспорта оружия в Саудовскую Аравию не будет. Я заверяю вас в этом очень решительно", - сказала Меркель.
Эр-Рияд сделал несколько противоречивых заявлений о том, что привело к смерти Хашогги 2 октября.
В воскресенье министр иностранных дел Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной и серьезной ошибкой", но пытался оградить наследного принца Саудовской Аравии.
Министр экономики Германии Питер Альтмайер ранее призвал другие страны-члены Европейского союза последовать ее примеру и прекратить экспорт оружия в Саудовскую Аравию, чтобы усилить давление на Эр-Рияд по делу Хашоги.
В этом году Берлин утвердил экспорт оружия на сумму более 400 миллионов евро (462 миллиона долларов) в Саудовскую Аравию, что делает ее вторым по величине покупателем немецкого оружия после Алжира.