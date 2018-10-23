Меркель: не будет экспорта оружия в Саудовскую Аравию пока убийство не расследовано

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала убийство журналиста Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле "ужасом" и пообещала остановить экспорт немецких вооружений в Эр-Рияд до тех пор, пока дело не будет расследовано.

Об этом пишет Reuters.

Меркель в своих самых жестких комментариях на сегодняшний день осудила то, что она назвала "ужасом там в консульстве Саудовской Аравии в Турции".

"Его нужно расследовать. Пока это все окончательно не выяснится, экспорта оружия в Саудовскую Аравию не будет. Я заверяю вас в этом очень решительно", - сказала Меркель.

Эр-Рияд сделал несколько противоречивых заявлений о том, что привело к смерти Хашогги 2 октября.

В воскресенье министр иностранных дел Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной и серьезной ошибкой", но пытался оградить наследного принца Саудовской Аравии.

Министр экономики Германии Питер Альтмайер ранее призвал другие страны-члены Европейского союза последовать ее примеру и прекратить экспорт оружия в Саудовскую Аравию, чтобы усилить давление на Эр-Рияд по делу Хашоги.

В этом году Берлин утвердил экспорт оружия на сумму более 400 миллионов евро (462 миллиона долларов) в Саудовскую Аравию, что делает ее вторым по величине покупателем немецкого оружия после Алжира.