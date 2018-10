Тисячі мігрантів з Гондурасу намагаються проникнути в США

Близько 7500 біженців з Гондурасу перетнули мексиканський кордон і, не дивлячись на попередження президента США Дональда Трампа, йдуть у напрямку США.

Сім з половиною тисяч осіб перетнули кордон Гватемали і Мексики і дісталися до мексиканського міста Тапачула в штаті Чьяпас.

Мігранти проігнорували попередження президента США Дональда Трампа і мексиканського уряду, не захотіли просити притулку в Мексиці і прямують у бік США. Їхній шлях до американського кордону становить ще близько чотирьох тисяч кілометрів.

Більшість мігрантів, які вирушили в дорогу з Гондурасу, прибули в Мексику нелегально, через річку Суч’яте, що розділяє Мексику і Гватемалу.

Мексиканська влада звернулися до біженців із закликом узаконити їхній статус в країні, інакше проти них будуть вжиті заходи.

"Для зупинки натиску мігрантів на нашому південному кордоні робиться все можливе", - написав президент США Дональд Трамп на своїй сторінці в Twitter в неділю, 21 жовтня.

Раніше Трамп погрожував за необхідності використати війська, щоб закрити кордон з Мексикою.

"Гватемала, Гондурас і Сальвадор не змогли впоратися із завданням зупинити людей від втечі з країни і незаконного проникнення в США. Зараз ми почнемо припиняти або істотно скорочувати величезну іноземну допомогу, яка регулярно надається їм", - написав Трамп в Twitter.