Тысячи мигрантов из Гондураса пытаются проникнуть в США

Около 7500 беженцев из Гондураса пересекли мексиканскую границу и, несмотря на предупреждения президента США Дональда Трампа, идут по направлению к США.

Об этом пишет DW.com.

Семь с половиной тысяч человек пересекли границу Гватемалы и Мексики и добрались до мексиканского города Тапачула в штате Чьяпас.

Мигранты проигнорировали предупреждения президента США Дональда Трампа и мексиканского правительства, не захотели просить убежища в Мексике и направляются в сторону США. Их путь до американской границы составляет еще около четырех тысяч километров.

Большинство мигрантов, которые отправились в путь из Гондураса, прибыло в Мексику нелегально, через реку Сучьяте, разделяющую Мексику и Гватемалу.

#Mexico #Honduras



More than 7,000 people have joined the migrant caravan headed toward the US border with Mexico, a UN spokesman said. #AFPphoto by @johanordonez pic.twitter.com/ocdMPgAaR1 — AFP Photo (@AFPphoto) October 22, 2018

Мексиканские власти обратились к беженцам с настоятельным призывом узаконить их статус в стране, иначе против них будут приняты меры.

"Для остановки натиска мигрантов на нашей южной границе делается все возможное", - написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter в воскресенье, 21 октября.

Full efforts are being made to stop the onslaught of illegal aliens from crossing our Souther Border. People have to apply for asylum in Mexico first, and if they fail to do that, the U.S. will turn them away. The courts are asking the U.S. to do things that are not doable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 жовтня 2018 р.

Ранее Трамп угрожал при необходимости использовать войска, чтобы закрыть границу с Мексикой.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 жовтня 2018 р.

"Гватемала, Гондурас и Сальвадор не смогли справиться с задачей остановить людей от бегства из страны и незаконного проникновения в США. Сейчас мы начнем прекращать или существенно сокращать огромную иностранную помощь, котрая регулярно им предоставляется", - написал Трамп в Twitter.