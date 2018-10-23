У Києві перекинулася військова вантажівка

У Києві поблизу Дарницького шосе перекинулася військова вантажівка.

Про це повідомляє Київ Оперативний.



"Поблизу Дарницького шосе на бік перекинулася вантажівка. Схоже, що із військовослужбовцями", - йдеться в повідомленні.

Як пише УНІАН, аварія сталася біля Дарницького мосту - на заїзді з вулиці Тепловозної на Дарницьке шосе.

За попередньою інформацією, водій вантажівки намагався уникнути зіткнення і машина перекинулася на бік. Загиблих та постраждалих внаслідок ДТП немає.