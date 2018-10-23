У Києві перекинулася військова вантажівка

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Вівторок, 23 жовтня 2018, 03:48

У Києві поблизу Дарницького шосе перекинулася військова вантажівка. 

Про це повідомляє Київ Оперативний.

"Поблизу Дарницького шосе на бік перекинулася вантажівка. Схоже, що із військовослужбовцями", - йдеться в повідомленні.

Як пише УНІАН, аварія сталася біля Дарницького мосту - на заїзді з вулиці Тепловозної на Дарницьке шосе.

За попередньою інформацією, водій вантажівки намагався уникнути зіткнення і машина перекинулася на бік. Загиблих та постраждалих внаслідок ДТП немає.

 
 
Фото: ТСН

Теми: Київ ДТП
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