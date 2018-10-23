В Киеве перевернулся военный грузовик

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Вторник, 23 октября 2018, 03:48

В Киеве возле Дарницкого шоссе перевернулся военный грузовик.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Вблизи Дарницкого шоссе на бок перевернулся грузовик. Похоже, что с военнослужащими", - говорится в сообщении.

Как пишет УНИАН, авария произошла возле Дарницкого моста - на въезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.

По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.

 
 
Фото: ТСН

Темы: Киев ДТП
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