В Киеве перевернулся военный грузовик

В Киеве возле Дарницкого шоссе перевернулся военный грузовик.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Вблизи Дарницкого шоссе на бок перевернулся грузовик. Похоже, что с военнослужащими", - говорится в сообщении.

Как пишет УНИАН, авария произошла возле Дарницкого моста - на въезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.

По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.