В Киеве перевернулся военный грузовик
Вторник, 23 октября 2018, 03:48
В Киеве возле Дарницкого шоссе перевернулся военный грузовик.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
"Вблизи Дарницкого шоссе на бок перевернулся грузовик. Похоже, что с военнослужащими", - говорится в сообщении.
Как пишет УНИАН, авария произошла возле Дарницкого моста - на въезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе.
По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.