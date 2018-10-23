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Директор ЦРУ візьме участь в розслідуванні вбивства Хашоггі

Вівторок, 23 жовтня 2018, 06:01

Директор ЦРУ Джина Хаспел візьме участь в розслідуванні смерті саудівського журналіста Джамала Хашоггі.

Про це, посилаючись на джерело, пише Reuters.

За даними агентства, Хаспел вирушає до Туреччини для участі в розслідуванні вбивства Джамала Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що "кращі люди розвідки зараз в Туреччині", але не надав ніяких подробиць.

Як повідомлялось, Саудівська Аравія визнала смерть Хашоггі у своєму консульстві в Стамбулі. Проте, зазначила, що він помер випадково, внаслідок бійки.

США і європейські країни вважають, що Ер-Ріяд приховує всю правду про загибель, і вимагають продовження розслідування.

Хашоггі зник в консульстві у Стамбулі 2 жовтня. Турецька влада стверджувала, що саудівські агенти убили та розчленували журналіста. Саудівська Аравія до останнього заперечувала факт смерті.  

Детальніше читайте у статті: "Вбивча дипломатія: які наслідки може мати зникнення саудівського опозиціонера".

Теми: ТуреччинаСаудівська АравіяСШАвбивство
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