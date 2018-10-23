Директор ЦРУ примет участие в расследовании убийства Хашогги

Директор ЦРУ Джина Хаспел примет участие в расследовании смерти саудовского журналиста Джамала Хашогги.

Об этом, ссылаясь на источник, пишет Reuters.

По данным агентства, Хаспел отправляется в Турцию для участия в расследовании убийства Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "лучшие люди разведки сейчас в Турции", но не предоставил никаких подробностей.

Как сообщалось, Саудовская Аравия признала смерть Хашогги в своем консульстве в Стамбуле. Однако отметила, что он умер случайно, в результате драки.

США и европейские страны считают, что Эр-Рияд скрывает всю правду о гибели, и требуют продолжения расследования.

Хашогги исчез в консульстве в Стамбуле 2 октября. Турецкие власти утверждали, что саудовские агенты убили и расчленили журналиста. Саудовская Аравия до последнего отрицала факт смерти.

Подробнее читайте в статье: "Убийственная дипломатия: какие последствия может иметь исчезновение саудовского оппозиционера".