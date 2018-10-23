У Китаї відкрили найдовший у світі міст
Президент Китаю Сі Цзіньпін відкрив найдовший в світі морський міст, що з'єднує Гонконг, Макао і материковий Китай.
Про це пише AFP.
"Я оголошую, що міст в Гонконг-Чжухай-Макао офіційно відкритий", - сказав Сі Цзіньпін на церемонії відкриття і залишив сцену негайно. Він не звертався до аудиторії.
55-кілометровий переїзд, яке включає в себе звивисту дорожню частину і підводний тунель, з'єднує острів Лантау в Гонконзі, Чжухай і Макао.
Критики кажуть, що на тлі скорочення автономії міста, новий багатомільярдний морський міст - ще один спосіб інтегрувати Гонконг в Китай.
World's longest sea bridge opens linking China and Hong Kong. #9News https://t.co/J0wfDoCtVJ pic.twitter.com/I54AwgyxvD— Nine News Australia (@9NewsAUS) 23 жовтня 2018 р.
Будівництво мосту почалося в 2009 році, і його переслідували затримки, перевитрата бюджету, корупція і загибель будівельників.
Вартість будівництва склала 20 млрд доларів.