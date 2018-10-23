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У Китаї відкрили найдовший у світі міст

Вівторок, 23 жовтня 2018, 06:51

Президент Китаю Сі Цзіньпін відкрив найдовший в світі морський міст, що з'єднує Гонконг, Макао і материковий Китай.

Про це пише AFP.

 "Я оголошую, що міст в Гонконг-Чжухай-Макао офіційно відкритий", - сказав Сі Цзіньпін на церемонії відкриття і залишив сцену негайно. Він не звертався до аудиторії.

55-кілометровий переїзд, яке включає в себе звивисту дорожню частину і підводний тунель, з'єднує острів Лантау в Гонконзі, Чжухай і Макао.

 

Критики кажуть, що на тлі скорочення автономії міста, новий багатомільярдний морський міст - ще один спосіб інтегрувати Гонконг в Китай.

Будівництво мосту почалося в 2009 році, і його переслідували затримки, перевитрата бюджету, корупція і загибель будівельників.

Вартість будівництва склала 20 млрд доларів.

Теми: Китайтехнології
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