В Китае открыли самый длинный в мире мост

Президент Китая Си Цзиньпин открыл самый длинный в мире морской мост, соединяющий Гонконг, Макао и материковый Китай.

Об этом пишет AFP.

"Я объявляю, что мост в Гонконг-Чжухай-Макао официально открыт", - сказал Си Цзиньпин на церемонии открытия и покинул сцену немедленно. Он не обращался к аудитории.

55-километровый переезд, которое включает в себя извилистую дорожную часть и подводный тоннель, соединяет остров Лантау в Гонконге, Чжухай и Макао.

Критики говорят, что на фоне сокращения автономии города, новый многомиллиардный морской мост - еще один способ интегрировать Гонконг в Китай.

Строительство моста началось в 2009 году, и его преследовали задержки, перерасход бюджета, коррупция и гибель строителей.

Стоимость строительства составила 20 млрд долларов.