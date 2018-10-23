В Китае открыли самый длинный в мире мост
Президент Китая Си Цзиньпин открыл самый длинный в мире морской мост, соединяющий Гонконг, Макао и материковый Китай.
Об этом пишет AFP.
"Я объявляю, что мост в Гонконг-Чжухай-Макао официально открыт", - сказал Си Цзиньпин на церемонии открытия и покинул сцену немедленно. Он не обращался к аудитории.
55-километровый переезд, которое включает в себя извилистую дорожную часть и подводный тоннель, соединяет остров Лантау в Гонконге, Чжухай и Макао.
Критики говорят, что на фоне сокращения автономии города, новый многомиллиардный морской мост - еще один способ интегрировать Гонконг в Китай.
World's longest sea bridge opens linking China and Hong Kong. #9News https://t.co/J0wfDoCtVJ pic.twitter.com/I54AwgyxvD— Nine News Australia (@9NewsAUS) 23 жовтня 2018 р.
Строительство моста началось в 2009 году, и его преследовали задержки, перерасход бюджета, коррупция и гибель строителей.
Стоимость строительства составила 20 млрд долларов.