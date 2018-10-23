Відомому фінансисту Джорджу Соросу підклали вибухівку
Відомому фінансисту, засновнику фонду "Відкрите суспільство", Джорджу Соросу підклали вибухівку в поштову скриньку.
Про це, посилаючись на the New York Times, пише Reuters.
"Вибуховий пристрій був виявлений в понеділок в поштовій скриньці біля будинку в Нью-Йорку фінансиста і мільярдера Джорджа Сороса, улюбленої мішені активістів правого крила в Сполучених Штатах і Східній Європі", - йдеться в публікації.
Правоохоронці отримали дзвінок про підозрілий пакет приблизно о 3:45 дня.
"Співробітник резиденції відкрив пакет, виявивши те, що, здавалося, було вибуховим пристроєм", - йдеться в заяві поліції.
Співробітник поклав пакет в лісисту місцевість і викликав поліцію. Спеціалісти саперної служби прибули і підірвали його, повідомив співробітник поліції Нью-Йорк Таймс.
Сороса не було вдома в цей час.