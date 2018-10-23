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Відомому фінансисту Джорджу Соросу підклали вибухівку

Вівторок, 23 жовтня 2018, 07:48

Відомому фінансисту, засновнику фонду "Відкрите суспільство", Джорджу Соросу підклали вибухівку в поштову скриньку.

Про це, посилаючись на the New York Times, пише Reuters.

"Вибуховий пристрій був виявлений в понеділок в поштовій скриньці біля будинку в Нью-Йорку фінансиста і мільярдера Джорджа Сороса, улюбленої мішені активістів правого крила в Сполучених Штатах і Східній Європі", - йдеться в публікації.

Правоохоронці отримали дзвінок про підозрілий пакет приблизно о 3:45 дня.

"Співробітник резиденції відкрив пакет, виявивши те, що, здавалося, було вибуховим пристроєм", - йдеться в заяві поліції.

Співробітник поклав пакет в лісисту місцевість і викликав поліцію. Спеціалісти саперної служби прибули і підірвали його, повідомив співробітник поліції Нью-Йорк Таймс.

Сороса не було вдома в цей час.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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