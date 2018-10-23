Известному финансисту Джорджу Соросу подложили взрывчатку

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Вторник, 23 октября 2018, 07:48

Известному финансисту, основателю фонда "Открытое общество", Джорджу Соросу подложили взрывчатку в почтовый ящик.

Об этом, ссылаясь на the New York Times, пишет Reuters.

"Взрывное устройство было обнаружено в понедельник в почтовом ящике возле дома в Нью-Йорке финансиста и миллиардера Джорджа Сороса, излюбленной мишени активистов правого крыла в Соединенных Штатах и Восточной Европе", - говорится в публикации.

Правоохранители получили звонок о подозрительном пакете примерно в 3:45 дня.

"Сотрудник резиденции открыл пакет, обнаружив то, что, казалось, было взрывным устройством", - говорится в заявлении полиции.

Сотрудник положил пакет в лесистую местность и вызвал полицию. Специалисты саперной службы прибыли и взорвали его, сообщил сотрудник полиции Нью-Йорк Таймс.

Сороса не было дома в это время.

Темы: США
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