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США не шантажують Росію погрозами вийти з ракетної угоди – Болтон

Вівторок, 23 жовтня 2018, 08:57

Сполучені Штати Америки ще не ухвалили остаточного рішення щодо розгортання ракет в Європі в разі розірвання договору про ліквідацію ракет середнього і меншого радіусу дії.

Про це радник президента США з національної безпеки Джон Болтон сказав 22 жовтня ввечері після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим,Ю передає "Радіо Свобода".

Болтон відкинув звинувачення Росії в тому, що Сполучені Штати погрожують вийти з договору 1987 року, щоб шантажувати Москву.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що в понеділок Лавров і Болтон обговорили "перспективу взаємодії країн, в тому числі в інтересах врегулювання регіональних конфліктів, ефективної боротьби з тероризмом і підтримання стратегічної стабільності".

Раніше Сергій Лавров і речник Кремля Дмитро Пєсков заявили, що вихід США з угоди зробить світ "більш небезпечним" і може змусити Москву вжити заходів для відновлення балансу сил.

Президент США Дональд Трамп 22 жовтня знову заявив, що Вашингтон має намір денонсувати договір 1987 року про ліквідацію ракет середнього і меншого радіусу дії через порушення його російською стороною. Трамп наголосив, що США готові збільшити свій ядерний арсенал.

Нова заява Трампа виголошена напередодні запланованої на 23 жовтня зустрічі Болтона з президентом Росії Володимиром Путіним.

Очікується, що Джон Болтон оголосить Володимиру Путіну про рішення Дональда Трампа про відмову США від договору 1987 року.

Договір, підписаний Рональдом Рейганом і Михайлом Горбачовим, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, з радіусом дії від 500 до 5,5 тисячі кілометрів.

Однак, як заявляє Вашингтон, Москва на порушення домовленостей створила ракету середньої дальності "Новатор 9М729", здатну завдати блискавичного удару по країнах НАТО.

Теми: СШАРосіязброя
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