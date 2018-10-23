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США не шантажируют Россию угрозами выйти из ракетной сделки – Болтон

Вторник, 23 октября 2018, 08:57

Соединенные Штаты Америки еще не приняли окончательного решения по развертыванию ракет в Европе в случае расторжения договора о ликвидации ракет среднего и меньшего радиуса действия.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал 22 октября вечером после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает "Радио Свобода".

Болтон отверг обвинения России в том, что Соединенные Штаты угрожают выйти из договора 1987 года, чтобы шантажировать Москву.

Министерство иностранных дел России заявило, что в понедельник Лавров и Болтон обсудили "перспективу взаимодействия стран, в том числе в интересах урегулирования региональных конфликтов, эффективной борьбы с терроризмом и поддержания стратегической стабильности".

Ранее Сергей Лавров и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявили, что выход США из договора сделает мир "более опасным" и может заставить Москву принять меры для восстановления баланса сил.

Президент США Дональд Трамп 22 октября вновь заявил, что Вашингтон намерен денонсировать договор 1987 года о ликвидации ракет среднего и меньшего радиуса действия из-за нарушения его российской стороной. Трамп отметил, что США готовы увеличить свой ядерный арсенал.

Новое заявление Трампа произнесено накануне запланированной на 23 октября встречи Болтона с президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что Джон Болтон объявит Владимиру Путину о решении Дональда Трампа об отказе США от договора 1987 года.

Договор, подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, ликвидировал целый класс ракет наземного базирования, как обычных, так и ядерных, с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Однако, как заявляет Вашингтон, Москва в нарушение договоренностей создала ракету средней дальности "Новатор 9М729", способную нанести молниеносный удар по странам НАТО.

Темы: СШАРосcияоружие
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