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США продовжать переговори з Росією щодо ракетного договору

Вівторок, 23 жовтня 2018, 09:21

Сполучені Штати Америки продовжать консультації з РФ щодо ймовірного розриву Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Про це радник президента США з національної безпеки Джон Болтон розповів в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москви" після зустрічей із російськими представниками в понеділок, 22 жовтня.

За його словами, тема виходу США з договору назріла давно, оскільки Росія порушила і Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, і Договір про обмеження систем протиракетної оборони.

"І ми дійшли до висновку, що Росія має намір розвивати ракети середнього радіусу дальності. І з огляду на цю позицію Росії, її наміри, це одне з можливих обмежень і порушень договору щодо обмеження стратегічних озброєнь", - заявив Болтон.

Радник Трампа додав, що є більш широке коло питань щодо обмеження озброєнь, оскільки є ряд країн, які випускають ракети середнього радіусу дальності і крилаті ракети.

"Це і Північна Корея, це і Китай, звичайно. І виходить дуже незвичайна конфігурація, ситуація для США і Росії: двосторонній договір тепер уже не є монопольним договором, розумієте?" - сказав Болтон.

Наступним кроком, за словами радника Трампа, у цій ситуації стануть консультації з "друзями в Європі і в Азії", а також Росією.

"Подальші консультації з Росією - звичайно, це явно, що ми будемо їх продовжувати. І за іншими стратегічними питаннями. Буде багато дипломатії в найближчі місяці", - сказав він.

Президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір вийти з договору через його недотримання з боку РФ. 

Росії доведеться вживати заходів військово-технічного характеру у разі виходу США з договору, заявили в МЗС РФ. Москва каже, що розрив договору зробить світ більш небезпечним.

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"Європейська правда"

Теми: СШАРосіязброяміжнародні відносини
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