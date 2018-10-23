США продолжат переговоры с Россией по ракетному договору

Соединенные Штаты Америки продолжат консультации с РФ относительно вероятного разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы" после встреч с российскими представителями в понедельник 22 октября.

По его словам, тема выхода США из договора назрела давно, поскольку Россия нарушила и Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, и Договор об ограничении систем противоракетной обороны.

"И мы пришли к выводу, что Россия намерена развивать ракеты среднего радиуса дальности. И учитывая эту позицию России, ее намерения, это одно из возможных ограничений и нарушений договора об ограничении стратегических вооружений", - заявил Болтон.

Советник Трампа добавил, что есть также более широкий круг вопросов по ограничению вооружений, поскольку есть ряд стран, которые выпускают ракеты среднего радиуса дальности и крылатые ракеты.

"Это и Северная Корея, это и Китай, конечно. И получается очень необычная конфигурация, ситуация для США и России: двусторонний договор теперь уже не является монопольным договором, понимаете?", - сказал Болтон.

Следующим шагом, по словам советника Трампа, в этой ситуации станут консультации с "друзьями в Европе и в Азии", а также с Россией.

"Дальнейшие консультации с Россией - конечно, это явно, что мы будем их продолжать. И по другим стратегическим вопросам. Будет много дипломатии в ближайшие месяцы", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдение со стороны РФ.

России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора, заявили в МИД РФ. Москва говорит, что разрыв договора сделает мир более опасным.

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"Европейская правда"