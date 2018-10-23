Росія витратить півмільярда на стеження за курсантами в інтернеті

Міністерство оборони Росії оголосило тендер на придбання засобів контролю за курсантами військових навчальних закладів в інтернеті.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на портал держзакупівель.

На закупівлю "Комплексного оснащення Збройних Сил Російської Федерації засобами контролю доступу курсантів і вихованців навчальних закладів Міноборони Росії до ресурсів мережі інтернет" відомство має намір витратити 485 мільйонів рублів.

Згідно з документацією, Міноборони хоче придбати ліцензії на різне комп'ютерне програмне забезпечення, в тому числі 71,5 мільйона рублів спрямують на розширення діючої ліцензії на використання програми "InfoWatch Traffic and Device Monitor".

Видання зазначає, що на сайті розробника програми вказано, що це автоматизована система, яка виявляє в потоці даних конфіденційні документи і запобігає їх витоку.

Також InfoWatch Traffic Monitor "захищає бізнес від нецільового використання ресурсів, внутрішніх зловмисників і нелояльних співробітників".