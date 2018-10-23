Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія витратить півмільярда на стеження за курсантами в інтернеті

Вівторок, 23 жовтня 2018, 09:40

Міністерство оборони Росії оголосило тендер на придбання засобів контролю за курсантами військових навчальних закладів в інтернеті.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на портал держзакупівель.

На закупівлю "Комплексного оснащення Збройних Сил Російської Федерації засобами контролю доступу курсантів і вихованців навчальних закладів Міноборони Росії до ресурсів мережі інтернет" відомство має намір витратити 485 мільйонів рублів.

Згідно з документацією, Міноборони хоче придбати ліцензії на різне комп'ютерне програмне забезпечення, в тому числі 71,5 мільйона рублів спрямують на розширення діючої ліцензії на використання програми "InfoWatch Traffic and Device Monitor".

Видання зазначає, що на сайті розробника програми вказано, що це автоматизована система, яка виявляє в потоці даних конфіденційні документи і запобігає їх витоку.

Також InfoWatch Traffic Monitor "захищає бізнес від нецільового використання ресурсів, внутрішніх зловмисників і нелояльних співробітників".

Теми: Росіяарміяінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Росія
Розвідка США не сумнівається у словах Путіна, що ядерна зброя вже у Білорусі
Арешт Гіркіна може розлютити частину військових та пропагандистів РФ – розвідка Британії
ISW проаналізував, для чого Кремль маніпулює "зерновою угодою"
Останні новини
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
Усі новини...
Реклама: