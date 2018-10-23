Россия потратит полмиллиарда на слежку за курсантами в интернете

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Вторник, 23 октября 2018, 09:40

Министерство обороны России объявило тендер на приобретение средств контроля за курсантами военных учебных заведений в интернете.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на портал госзакупок.

На закупку "Комплексного оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети интернет" ведомство намерено потратить 485 миллионов рублей.

Согласно документации, Минобороны хочет приобрести лицензии на различное компьютерное программное обеспечение, в том числе 71,5 миллиона рублей на расширение действующей лицензии на использование программы "InfoWatch Traffic and Device Monitor".

Издание отмечает, что на сайте разработчика программы указано, что это автоматизированная система, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы и предотвращает их утечку.

Также InfoWatch Traffic Monitor "защищает бизнес от нецелевого использования ресурсов, внутренних злоумышленников и нелояльных сотрудников".

Темы: Росcия армия интернет
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