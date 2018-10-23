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Автокран в центрі Києва зім'яв 18 автівок

Вівторок, 23 жовтня 2018, 10:26
Автокран в центрі Києва зім'яв 18 автівок

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на столичному Печерську пошкоджено 18 автівок і вантажівку, одну людину госпіталізували.

Про це 23 жовтня повідомляє прес-служба столичної поліції.

ДТП сталася у вівторок зранку на бульварі Лесі Українки.

В результаті пригоди троє осіб звернулись до лікарів за медичною допомогою. Двом з них надано допомогу на місці без госпіталізації.

 
Фото Facebook Rus Belkin

Наразі правоохоронці спілкуються з водієм автокрана, який протаранив машини.

"Чоловік розповів, що у вантажівки відмовили гальма. Ця інформація буде перевірена в ході слідства", - додали у відомстві.

 
Фото Facebook Rus Belkin

Поліцейські проводять огляд події, опитують свідків, встановлюють обставини і механізм автопригоди.

Відомості про ДТП зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.

 
Фото Facebook Rus Belkin

Водночас телеканал "112 Україна" з місця події повідомляє, що частина автомобілів постраждала, тому що не встигла вчасно зреагувати на затор і загальмувати.

Очевидці розповіли кореспондентові, що в усьому винен колісний кран, який чомусь не загальмував і врізався в автівки.

 
Фото Facebook Rus Belkin

Також свідки події повідомили, що внаслідок ДТП постраждала дівчина, яку забрала швидка.

В машин побиті вікна, є вм'ятини, одне авто навіть заскочило на інше.

Українська правда

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Теми: поліціяДТПКиїв
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