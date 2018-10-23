Автокран в центрі Києва зім'яв 18 автівок
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на столичному Печерську пошкоджено 18 автівок і вантажівку, одну людину госпіталізували.
Про це 23 жовтня повідомляє прес-служба столичної поліції.
ДТП сталася у вівторок зранку на бульварі Лесі Українки.
В результаті пригоди троє осіб звернулись до лікарів за медичною допомогою. Двом з них надано допомогу на місці без госпіталізації.
Наразі правоохоронці спілкуються з водієм автокрана, який протаранив машини.
"Чоловік розповів, що у вантажівки відмовили гальма. Ця інформація буде перевірена в ході слідства", - додали у відомстві.
Поліцейські проводять огляд події, опитують свідків, встановлюють обставини і механізм автопригоди.
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#Сейчас. Масштабное #ДТП с пострадавшими в Киеве на бульваре Леси Украинки: #автокран без тормозов #смял 10 автомобилей. Отказали тормоза. Присылайте свои фото и видео в #Direct. Подписывайтесь - @actual_news ____________________________________ #киев #kyiv #kiev #харьков #днепр #одесса #львов #полтава #винница #украина #ukraine #police #полиция #дтп #dtp #авария #чп #приус #prius #YouTube #Facebook
Відомості про ДТП зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції.
Водночас телеканал "112 Україна" з місця події повідомляє, що частина автомобілів постраждала, тому що не встигла вчасно зреагувати на затор і загальмувати.
Очевидці розповіли кореспондентові, що в усьому винен колісний кран, який чомусь не загальмував і врізався в автівки.
Також свідки події повідомили, що внаслідок ДТП постраждала дівчина, яку забрала швидка.
В машин побиті вікна, є вм'ятини, одне авто навіть заскочило на інше.