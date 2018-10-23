Автокран в центре Киева смял 18 автомобилей

В результате дорожно-транспортного происшествия на столичном Печерске повреждено 18 автомобилей и грузовик, один человек был госпитализирован.

Об этом 23 октября сообщает пресс-служба столичной полиции.

ДТП произошло во вторник утром на бульваре Леси Украинки.

В результате происшествия три человека обратились к врачам за медицинской помощью. Двум из них оказана помощь на месте без госпитализации.

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Сейчас правоохранители общаются с водителем автокрана, который протаранил машины.

"Мужчина рассказал, что у грузовика отказали тормоза. Эта информация будет проверена в ходе следствия", - добавили в ведомстве.

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Полицейские проводят осмотр события, опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства и механизм ДТП.

Сведения о ДТП зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

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В то же время телеканал "112 Украина" с места события сообщает, что часть автомобилей пострадала, так как не успела вовремя среагировать на пробку и затормозить.

Очевидцы рассказали корреспонденту, что во всем виноват колесный кран, который почему-то не затормозил и врезался в машины.

Также свидетели происшествия сообщили, что в результате ДТП пострадала девушка, которую забрала скорая.

В машин разбиты окна, есть вмятины, один автомобиль даже запрыгнул на другой.