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Прокуратура спіймала "перевертнів у погонах" з десятками тисяч доларів

Вівторок, 23 жовтня 2018, 11:39

Група офіцерів поліції вимагала в українця 50 тисяч доларів в обмін на не порушення кримінальної справи через використання коштів за збут наркотичних засобів.

Про це 23 жовтня повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Двох зловмисників затримали 22 жовтня під час отримання неправомірної вигоди.

"Після отримання вказаної суми обох учасників злочинної групи: капітана поліції – старшого слідчого слідчого відділу та лейтенанта – слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ НП у Києві затримано", - зазначили у відомстві.

Правоохоронці встановили, що організатор злочинної групи оперуповноважений відділу Управління протидії наркозлочинності ГУ НП у Києві, капітан поліції. 

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії з метою встановлення його місцезнаходження та затримання.

 

За 50 тисяч доларів хабаря поліцейський обіцяв не реєструвати щодо українця додатковий епізод за ст. 306 КК України (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та не ініціювати відносно чоловіка обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

У прокуратурі повідомляють, що відносно чоловіка, в якого вимагали хабар, також проводиться досудове розслідування за ст. 311 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів).

 

Всім фігурантам справи готується підозра у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Українська правда
Теми: прокуратураКиївхабар
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