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Прокуратура поймала "оборотней в погонах" с десятками тысяч долларов

Вторник, 23 октября 2018, 11:39

Группа офицеров полиции требовала в украинца 50 тысяч долларов в обмен на не возбуждение уголовного дела из-за использования средств за сбыт наркотических средств.

Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Двух злоумышленников задержали 22 октября во время получения неправомерной выгоды.

"После получения указанной суммы обоих участников преступной группы: капитана полиции - старшего следователя следственного отдела и лейтенанта - следственного отделения расследования преступлений в сфере транспорта Подольского управления полиции ГУ НП в Киеве задержали", - отметили в ведомстве.

Правоохранители установили, что организатор преступной группы оперуполномоченный отдела Управления противодействия наркопреступности ГУ НП в Киеве, капитан полиции.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия с целью установления его местонахождения и задержания.

 

За 50 тысяч долларов взятки полицейский обещал не регистрировать относительно украинца дополнительный эпизод по ст. 306 УК Украины (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и не инициировать в отношении мужчины избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

В прокуратуре сообщают, что в отношении мужчины, у которого вымогали взятку, также проводится досудебное расследование по ст. 311 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров).

 

Всем фигурантам дела готовится подозрение в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Украинская правда
Темы: прокуратураКиеввзятка
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