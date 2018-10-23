Прокуратура поймала "оборотней в погонах" с десятками тысяч долларов
Группа офицеров полиции требовала в украинца 50 тысяч долларов в обмен на не возбуждение уголовного дела из-за использования средств за сбыт наркотических средств.
Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Двух злоумышленников задержали 22 октября во время получения неправомерной выгоды.
"После получения указанной суммы обоих участников преступной группы: капитана полиции - старшего следователя следственного отдела и лейтенанта - следственного отделения расследования преступлений в сфере транспорта Подольского управления полиции ГУ НП в Киеве задержали", - отметили в ведомстве.
Правоохранители установили, что организатор преступной группы оперуполномоченный отдела Управления противодействия наркопреступности ГУ НП в Киеве, капитан полиции.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия с целью установления его местонахождения и задержания.
За 50 тысяч долларов взятки полицейский обещал не регистрировать относительно украинца дополнительный эпизод по ст. 306 УК Украины (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и не инициировать в отношении мужчины избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.
В прокуратуре сообщают, что в отношении мужчины, у которого вымогали взятку, также проводится досудебное расследование по ст. 311 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров).
Всем фигурантам дела готовится подозрение в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.