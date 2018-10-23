Сину голови СБУ "пробачили" переслідування активістів Майдану

Син голови Служби безпеки України Олег Грицак як прокурор переслідував щонайменше трьох активістів Революції гідності – двох студентів і 31-річного мешканця Тернопільщини.

Однак, на відміну від своєї екс-начальниці, Грицак-молодший не отримав підозри і не був люстрований, повідомляє Данило Мокрик у програмі "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

У розпорядженні редакції Bihus.Info є три ухвали Оболонського райсуду Києва, в яких прокурор Олег Грицак виступав у суді проти активістів Революції. В усіх трьох випадках суд відмовляв прокуратурі у взятті під варту, беручи затриманих активістів під домашній арешт.

22 січня 2014 року Грицак разом із колегою-прокурором просив арештувати на 2 місяці студентів Університету ім. Карпенка-Карого Вадима Ковальова і Данила Окулова. 24 січня Грицак підтримував таке ж клопотання проти активіста з Тернопільщини Сергія Сімонова.

Вадим Ковальов, який тепер працює актором у Будапешті, розповів, що у 2014-му силовики нещадно били його під час затримання, а слідчі змусили підписати документи, не давши можливості їх прочитати.

Попри слабкі докази, Олег Грицак клопотав про те, щоб Вадима Ковальова взяли під варту. За словами адвоката Ксенії Проконової, перед судовим засіданням прокурори навіть намагалися зайти в кабінет до судді, щоб поговорити.

У тому ж провадженні, що й Сімонова, затримали і 72-річного на той час Миколу Пасічника.

Через те кримінальне провадження екс-заступниці прокурора Оболонського району Ілоні Клюге у квітні оголосили про підозру. Їй інкримінують незаконне затримання, незаконне притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи, а також стаття 340 ККУ – перешкоджання проведенню мітингів і зборів.

Клюге потрапила під дію закону "Про очищення влади". А Олега Грицака люстрація не торкнулася.

Більше того, за 4 місяці після оголошення підозри Ілоні Клюге Грицака-молодшого призначили заступником прокурора Полтавської області.

Журналісти намагалися отримати коментар Олега Грицака в Полтаві, але син чинного голови СБУ його не дав.

На запит журналістів прес-служба прокуратури Полтавської області досі не відповіла.

Олегу Грицаку у січні 2014 було 24 роки, але він уже мав чималий стаж роботи: 3 роки пропрацював юристом ТОВ "Ольвія-1", а потім 2 роки в органах прокуратури. Після революції Грицак-молодший певний час працював під керівництвом Ілони Клюге у військовій прокуратурі Центрального регіону.

Керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк вважає прокурорів лише інструментами тодішнього керівництва:

"Досвідчені слідчі і прокурори, розуміючи, що відбувається, лягали на лікарняний або знаходили собі якісь інші причини для того, щоб не приймати рішення. А керівники вибирали наймолодших, недосвідчених, які не усвідомлювали, чим для них це може закінчитися".

А адвокат родин Небесної Сотні Віталій Титич вважає, що усі прокурори, які порушували закон при переслідуванні активістів, мають понести відповідальність.