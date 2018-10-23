Сыну главы СБУ "простили" преследования активистов Майдана

Сын главы Службы безопасности Украины Олег Грицак как прокурор преследовал минимум троих активистов Революции достоинства – двух студентов и 31-летнего жителя Тернопольской области.

Однако, в отличие от своей экс-начальницы, Грицак-младший не получил подозрения и не был люстрирован, сообщает Даниил Мокрык в программе "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

В распоряжении редакции Bihus.Info есть три решения Оболонского райсуда Киева, в которых прокурор Олег Грицак выступал в суде против активистов революции. Во всех трех случаях суд отказывал прокуратуре во взятии под стражу, беря задержанных активистов под домашний арест.

22 января 2014 года Грицак вместе с коллегой-прокурором просил арестовать на 2 месяца студентов Университета им. Карпенко-Карого Вадима Ковалева и Даниила Окулова. 24 января Грицак поддерживал такое же ходатайство против активиста из Тернопольской области Сергея Симонова.

Вадим Ковалев, который теперь работает актером в Будапеште, рассказал, что в 2014-м силовики беспощадно били его при задержании, а следователи заставили подписать документы, не дав возможности их прочитать.

Несмотря на слабые доказательства, Олег Грицак ходатайствовал о том, чтобы Вадима Ковалева взяли под стражу. По словам адвоката Ксении Проконовой, перед судебным заседанием прокуроры даже пытались зайти в кабинет к судье, чтобы поговорить.

В том же производстве, что и Симонова, задержали и 72-летнего на то время Николая Пасечника.

Из-за того уголовного производства экс-заместителю прокурора Оболонского района Илоне Клюге в апреле объявили о подозрении. Ей инкриминируют незаконное задержание, незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица, а также статью 340 УК – препятствование проведению митингов и собраний.

Клюге попала под действие закона "О очистки власти". А Олега Грицака люстрация не коснулась.

Более того, через 4 месяца после объявления подозрения Илоне Клюге Грицака-младшего назначили заместителем прокурора Полтавской области.

Журналисты пытались получить комментарий Олега Грицака в Полтаве, но сын действующего главы СБУ его не дал.

На запрос журналистов пресс-служба прокуратуры Полтавской области до сих пор не ответила.

Олегу Грицаку в январе 2014 года было 24 года, но он уже имел немалый стаж работы: 3 года проработал юристом ООО "Ольвия-1", а затем 2 года в органах прокуратуры. После революции Грицак-младший еще некоторое время работал под руководством Илоны Клюге в военной прокуратуре Центрального региона.

Руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк считает прокуроров лишь инструментами тогдашнего руководства:

"Опытные следователи и прокуроры, понимая, что происходит, ложились на больничный или находили себе какие-то другие причины для того, чтобы не принимать решения. А руководители выбирали молодых, неопытных, которые не осознавали, чем для них это может закончиться".

А адвокат семей Небесной Сотни Виталий Тытыч считает, что все прокуроры, которые нарушали закон при преследовании активистов, должны понести ответственность.