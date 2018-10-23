Без гарячої води досі сидять 5% киян – КМДА

Київська влада підключила до опалення 100% об'єктів соціальної сфери та 63% житлових будинків.

Про це на брифінгу 23 жовтня повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"На сьогоднішній день ми подали тепло до всіх будівель бюджетної сфери: садочки, школи. Ми подали тепло в 63% будинків, які управляються містом, і в 36% будинків ОСББ, які самі вирішують, чи холодно і коли включати", – сказав він.

"Ми можемо впевнено казати, що опалювальний сезон в столиці розпочатий вчасно", – заявив Пантелеєв.

Водночас, за його словами, актуальною залишається проблема зношеності тепломереж (80% тепломереж зношені, за даними КМДА), що призводить до аварійних ситуацій.

Водночас київська влада сподівається підключити тепло в 98% житлового фонду до кінця тижня, щоб "на ранок понеділка переважна кількість киян була з теплом".

Крім цього, за словами Пантелеєва, близько 5% абонентів досі сидять без гарячої води "лише за причиною пошкоджених мереж". Проблеми з водопостачанням залишаються на Подолі, в Оболонському, Шевченківському і Святошинському районах столиці.

В свою чергу директор СП "Київські теплові мережі" Василь Деревицький запевнив, що 44 аварійні бригади працюють нині практично цілодобово.