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Без горячей воды до сих пор сидят 5% киевлян – КГГА

Вторник, 23 октября 2018, 12:18

Киевские власти подключила к отоплению 100% объектов социальной сферы и 63% жилых домов.

Об этом на брифинге 23 октября сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"На сегодняшний день мы подали тепло во все здания бюджетной сферы: садики, школы. Мы подали тепло в 63% домов, которые управляются городом, и в 36% домов ОСМД, которые сами решают, холодно ли и когда включать", - сказал он .

"Мы можем уверенно говорить, что отопительный сезон в столице начат вовремя", - заявил Пантелеев.

Однако, по его словам, актуальной остается проблема изношенности теплосетей (80% теплосетей изношены, по данным КГГА), что приводит к аварийным ситуациям.

В то же время киевская власть надеется подключить тепло в 98% жилого фонда к концу недели, чтобы "на утро понедельника подавляющее количество киевлян было с теплом".

Кроме этого, по словам Пантелеева, около 5% абонентов до сих пор сидят без горячей воды "только по причине поврежденных сетей". Проблемы с водоснабжением остаются на Подоле, в Оболонском, Шевченковском и Святошинском районах столицы.

В свою очередь директор СП "Киевские тепловые сети" Василий Деревицкий заверил, что 44 аварийные бригады работают сейчас практически круглосуточно.

Валентина Романенко, УП
Темы: Киевтеплокоммунэнерго
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