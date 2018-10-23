Без горячей воды до сих пор сидят 5% киевлян – КГГА

1618 просмотров
Вторник, 23 октября 2018, 12:18

Киевские власти подключила к отоплению 100% объектов социальной сферы и 63% жилых домов.

Об этом на брифинге 23 октября сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"На сегодняшний день мы подали тепло во все здания бюджетной сферы: садики, школы. Мы подали тепло в 63% домов, которые управляются городом, и в 36% домов ОСМД, которые сами решают, холодно ли и когда включать", - сказал он .

"Мы можем уверенно говорить, что отопительный сезон в столице начат вовремя", - заявил Пантелеев.

Однако, по его словам, актуальной остается проблема изношенности теплосетей (80% теплосетей изношены, по данным КГГА), что приводит к аварийным ситуациям.

В то же время киевская власть надеется подключить тепло в 98% жилого фонда к концу недели, чтобы "на утро понедельника подавляющее количество киевлян было с теплом".

Кроме этого, по словам Пантелеева, около 5% абонентов до сих пор сидят без горячей воды "только по причине поврежденных сетей". Проблемы с водоснабжением остаются на Подоле, в Оболонском, Шевченковском и Святошинском районах столицы.

В свою очередь директор СП "Киевские тепловые сети" Василий Деревицкий заверил, что 44 аварийные бригады работают сейчас практически круглосуточно.

Валентина Романенко, УП
Темы: Киев теплокоммунэнерго
powered by lun.ua
По теме
Киевлянам объясняют, как избежать долгов за газ, если нет горячей воды 23 октября 2018, 12:44
"Бабье лето" закончилось: Украину накроют дожди с мокрым снегом 23 октября 2018, 12:15
Прокуратура поймала "оборотней в погонах" с десятками тысяч долларов 23 октября 2018, 11:39
Все новости
Главные новости
Опубликован рейтинг 100 самых богатых украинцев
Причастного к избиению Черновол приговорили к 5 годам тюрьмы
Свитолина впервые вышла в полуфинал Итогового турнира сезона
Во власти прокомментировали ситуацию с отставкой сразу 4 глав ОГА
Все новости
Опыт

Как я стал уличным музыкантом в Киеве

интервью

Французский писатель Оливье Бурдо: Человек никогда не живет так полно, как между двумя драмами

Поиск по сайту
Архив
Весь архів