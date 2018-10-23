Киянам пояснюють, як уникнути боргів за газ, якщо немає гарячої води

Для уникнення додаткових нарахувань за газ через відсутність гарячої води влада рекомендує киянам встановлювати газові лічильники.

Про це під час брифінгу 23 жовтня заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, відповідаючи на запитання журналістів.

Він пояснив, що існує законодавча норма, яка говорить: за відчутності гарячого водопостачання вважається, що люди догрівають воду, користуючись газовою плитою і йде донарахування за газ. Це відбувається кожного року.

"Змінити її ми не можемо", – зазначив Пантелеєв.

За його словами, єдиний вихід уникнути донарахувань – встановлення газового лічильника.

"Щоб вирішити питання в подальшому, єдиний правильний рецепт – це облік квартири", – сказав заступник голови КМДА

Пантелеєв зазначив: щоб пришвидшити встановлення потрібно звернутися в сервісний центр "Київгазу".

За його словами, дуже багато випадків, коли люди відмовляються від встановлення з різних причин, а як показує практика, облік мати варто.

За даними КМДА, 316 тисяч столичних квартир не мають лічильників.

Пантелеєв зазначив, що встановити лічильники до кінця 2021 року за програмою, затвердженою НКРЕКП, має "Київгаз". За 2018 рік було встановлено 22 тисячі лічильників.

Як повідомлялось, "Київгаз" у платіжках для жителів столиці донарахував плату за всі місяці відсутності гарячої води, незважаючи на те, що велика кількість споживачів користується електричними бойлерами.

В платіжках газопостачальник пояснює споживачам, що корегування проводиться "на підставі акту теплопостачальної компанії, в якому фіксується строк відсутності гарячої води".