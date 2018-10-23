Киевлянам объясняют, как избежать долгов за газ, если нет горячей воды

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Вторник, 23 октября 2018, 12:44

Во избежание дополнительных начислений за газ из-за отсутствия горячей воды власти рекомендуют киевлянам устанавливать газовые счетчики.

Об этом во время брифинга 23 октября заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, отвечая на вопросы журналистов.

Он пояснил, что существует законодательная норма, которая говорит: при отсутствии горячего водоснабжения считается, что люди догревают воду, пользуясь газовой плитой и идет доначисление за газ. Это происходит каждый год.

"Изменить ее (эту норму) мы не можем", - отметил Пантелеев.

По его словам, единственный выход избежать доначислений – установление газового счетчика.

"Чтобы решить вопрос в дальнейшем, единственный правильный рецепт – это учет квартиры", – сказал заместитель председателя КГГА

Пантелеев отметил: чтобы ускорить установление нужно обратиться в сервисный центр "Киевгаза".

По его словам, очень много случаев, когда люди отказываются от установки по разным причинам, а как показывает практика, учет стоит иметь.

По данным КГГА, 316 тысяч столичных квартир не имеют счетчиков.

Пантелеев отметил, что установить счетчики до конца 2021 года по программе, утвержденной НКРЕКП, должен "Киевгаз". По 2018 было установлено 22 000 счетчиков.

Как сообщалось, "Киевгаз" в платежках для жителей столицы доначислил плату за все месяцы отсутствия горячей воды, несмотря на то, что большое количество потребителей пользуется электрическими бойлерами.

В платежках газопоставщик объясняет потребителям, что корректировка проводится "на основании акта теплоснабжающей компании, в котором фиксируется срок отсутствия горячей воды".

Валентина Романенко, УП
Темы: Киев газ вода
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