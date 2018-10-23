Киянам поки залишили старі тарифи на тепло

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв каже, що тариф на теплоенергію в Києві в жовтні-листопаді змінюватися не буде.

Про це він сказав під час брифінгу 23 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів.

"Є відповідна процедура встановлення тарифів, яка вимагає певних часових проміжків. Можемо сказати, що ані в жовтні, ані в листопаді споживачі теплової енергії не отримають платіжки з новою ціною", – сказав Пантелеєв.

За його словами після рішення уряду підвищити тарифи на газ для населення буде коригуватися тариф на теплову енергію, але на це потрібен час.

"Які будуть остаточні ціни, ми зараз сказати не можемо", – сказав заступник голови КМДА.

Пантелеєв нагадав, що ціна на газ збільшилася орієнтовно на 23%.

"Безумовно, враховуючи те, що практично 80% ціни на теплову енергію – це вартість газу, то і буде збільшено вартість теплової енергії. Але дати точний прогноз ми зараз не можемо, тому що це питання розрахунків і проходження відповідної процедури", – зазначив він.

Пантелеєв дав зрозуміти, нові тарифи орієнтовно можуть ввести з 1 грудня або вже з 1 січня 2019 року.

Також він зазначив, що київська влада подасть свої розрахунки тарифу на розгляд Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг після того, як буде офіційно опубліковано рішення про нову ціни на газ.

Як повідомлялось, на екстреному засіданні 19 жовтня Кабмін підняв ціни на газ для населення.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що з 1 листопада ціна на газ для населення в Україні зросте на 23,5%.

Ціна на газ для газопостачальних компаній складе 8550 гривень за тисячу кубометрів.

Україна в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом зобов'язалася відмовитися від спеціальних зобов’язань з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго за зниженою ціною і перейти до ринкових цін.

Постанова Кабміну №187 від 22 березня 2017 року передбачала, що спецзобов'язання з продажу газу населенню і ТКЕ діятимуть до 1 квітня 2018 року, але пізніше уряд їх неодноразово продовжував.

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