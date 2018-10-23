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Киевлянам пока оставили старые тарифы на тепло

Вторник, 23 октября 2018, 13:28

Зампредседателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев говорит, что тариф на теплоэнергию в Киеве в октябре-ноябре меняться не будет.

Об этом он сказал во время брифинга 23 октября, отвечая на вопросы журналистов.

"Есть соответствующая процедура установления тарифов, которая требует определенных временных промежутков. Можем сказать, что ни в октябре, ни в ноябре потребители тепловой энергии не получат платежки с новой ценой", – сказал Пантелеев.

По его словам после решения правительства повысить тарифы на газ для населения будет корректироваться тариф на тепловую энергию, но на это нужно время.

"Какими будут окончательные цены, мы сейчас сказать не можем", – сказал заместитель главы КГГА.

Пантелеев напомнил, что цена на газ увеличилась ориентировочно на 23%.

"Безусловно, учитывая то, что практически 80% цены на тепловую энергию – это стоимость газа, то и будет увеличена стоимость тепловой энергии. Но дать точный прогноз мы сейчас не можем, потому что это вопрос расчетов и прохождения соответствующей процедуры", – отметил он.

Пантелеев дал понять, что новые тарифы ориентировочно могут ввести с 1 декабря или с 1 января 2019 года.

Также он отметил, что киевские власти подадут свои расчеты тарифа на рассмотрение Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг после того, как будет официально опубликовано решение о новой цене на газ.

Как сообщалось, в экстренном заседании 19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения в Украине вырастет на 23,5%.

Цена на газ для газоснабжающих компаний составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от специальных обязательств по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по сниженной цене и перейти к рыночным ценам.

Постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство их неоднократно продлевало.

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Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: теплокоммунэнергоКиевтарифы
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