Top-10 країн, у які їздять українці, включає й Росію
60% подорожей українців за кордон складають країни, які межують з Україною.
Такий висновок Міністерство економічного розвитку і торгівлі робить на підставі даних операторів мобільного зв’язку.
"За кордон у першому півріччі 2018 року виїхало 17,3 млн абонентів мобільного зв’язку", – йдеться у повідомленні.
Найчастіше громадяни України відвідують прикордонні країни: Польщу, Росію, Угорщину, Молдову, Білорусь, Румунію, Словаччину. Частка виїздів до них складає близько 60% всіх подорожей українців за кордон.
Серед не прикордонних країн найпопулярнішими стали Чехія (4,9% від загальної кількості виїздів), Туреччина (4,1%), Німеччина (4,1%) та Єгипет (3,3%).
За цей же період Україну відвідало 9,6 млн іноземних абонентів мобільного зв’язку.
Найчастіше іноземці приїздили до Київської області – 1,8 млн абонентів; Львівської – 1,5 млн абонентів; Закарпатської – 0,8 млн абонентів; Одеської – 0,6 млн абонентів; Харківської – 0,5 млн абонентів.
Загалом в середині країни в І півріччі 2018 року абоненти подорожували 65,7 млн разів.
Топ 5 найпопулярніших областей для відвідування: Київська – 18 млн абонентів; Львівська – 4 млн; Полтавська – 3,4 млн; Житомирська – 3,3 млн; Черкаська – 3,2 млн.
Як відомо, Україна вважає Росію країною-агресором, авіасполучення між країнами припинено з осені 2015 року, поїзди й автобуси почасти ще їздять – хоча міністр інфраструктури Володимир Омелян виступає за припинення будь-якого сполучення.
Інфографіка підготовлена за даними ПрАТ "Київстар", ТОВ "Лайфселл" та ПрАТ "ВФ Україна".