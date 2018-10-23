Top-10 країн, у які їздять українці, включає й Росію

60% подорожей українців за кордон складають країни, які межують з Україною.

Такий висновок Міністерство економічного розвитку і торгівлі робить на підставі даних операторів мобільного зв’язку.

"За кордон у першому півріччі 2018 року виїхало 17,3 млн абонентів мобільного зв’язку", – йдеться у повідомленні.

Найчастіше громадяни України відвідують прикордонні країни: Польщу, Росію, Угорщину, Молдову, Білорусь, Румунію, Словаччину. Частка виїздів до них складає близько 60% всіх подорожей українців за кордон.

Серед не прикордонних країн найпопулярнішими стали Чехія (4,9% від загальної кількості виїздів), Туреччина (4,1%), Німеччина (4,1%) та Єгипет (3,3%).

Куди їздили українські абоненти мобільного зв’язку Мінекономіки за даними "київстару", "лайфселл" та "вф україна"

За цей же період Україну відвідало 9,6 млн іноземних абонентів мобільного зв’язку.

Найчастіше іноземці приїздили до Київської області – 1,8 млн абонентів; Львівської – 1,5 млн абонентів; Закарпатської – 0,8 млн абонентів; Одеської – 0,6 млн абонентів; Харківської – 0,5 млн абонентів.

Загалом в середині країни в І півріччі 2018 року абоненти подорожували 65,7 млн разів.

Топ 5 найпопулярніших областей для відвідування: Київська – 18 млн абонентів; Львівська – 4 млн; Полтавська – 3,4 млн; Житомирська – 3,3 млн; Черкаська – 3,2 млн.

Найпопулярніші області серед абонентів За даними "Київстару", "Лайфселл" та "ВФ Україна"

Як відомо, Україна вважає Росію країною-агресором, авіасполучення між країнами припинено з осені 2015 року, поїзди й автобуси почасти ще їздять – хоча міністр інфраструктури Володимир Омелян виступає за припинення будь-якого сполучення.

Інфографіка підготовлена за даними ПрАТ "Київстар", ТОВ "Лайфселл" та ПрАТ "ВФ Україна".