Top-10 країн, у які їздять українці, включає й Росію

11277 переглядів
Вівторок, 23 жовтня 2018, 13:45

60% подорожей українців за кордон складають країни, які межують з Україною.

Такий висновок Міністерство економічного розвитку і торгівлі робить на підставі даних операторів мобільного зв’язку.

"За кордон у першому півріччі 2018 року виїхало 17,3 млн абонентів мобільного зв’язку", – йдеться у повідомленні.

Найчастіше громадяни України відвідують прикордонні країни: Польщу, Росію, Угорщину, Молдову, Білорусь, Румунію, Словаччину. Частка виїздів до них складає близько 60% всіх подорожей українців за кордон.

Серед не прикордонних країн найпопулярнішими стали Чехія (4,9% від загальної кількості виїздів), Туреччина (4,1%), Німеччина (4,1%) та Єгипет (3,3%).

Куди їздили українські абоненти мобільного зв’язку
Куди їздили українські абоненти мобільного зв’язку
Мінекономіки за даними "київстару", "лайфселл" та "вф україна"

За цей же період Україну відвідало 9,6 млн іноземних абонентів мобільного зв’язку.

Найчастіше іноземці приїздили до Київської області – 1,8 млн абонентів; Львівської – 1,5 млн абонентів; Закарпатської – 0,8 млн абонентів; Одеської – 0,6 млн абонентів; Харківської – 0,5 млн абонентів.

Загалом в середині країни в І півріччі 2018 року абоненти подорожували 65,7 млн разів.

Топ 5 найпопулярніших областей для відвідування: Київська – 18 млн абонентів; Львівська – 4 млн; Полтавська – 3,4 млн; Житомирська – 3,3 млн; Черкаська – 3,2 млн.

Найпопулярніші області серед абонентів
Найпопулярніші області серед абонентів
За даними "Київстару", "Лайфселл" та "ВФ Україна"

Як відомо, Україна вважає Росію країною-агресором, авіасполучення між країнами припинено з осені 2015 року, поїзди й автобуси почасти ще їздять – хоча міністр інфраструктури Володимир Омелян виступає за припинення будь-якого сполучення.

Інфографіка підготовлена за даними ПрАТ "Київстар", ТОВ "Лайфселл" та ПрАТ "ВФ Україна".

Олена Рощенко, УП
Теми: туристи Мінекономіки
powered by lun.ua
По темі
На Львівщині горів туристичний автобус з 44 пасажирами: обійшлося без жертв 21 жовтня 2018, 16:45
Прикордонники піймали окупантів на брехні про туристичний бум у Криму 10 жовтня 2018, 13:12
Кількість українців, які відпочили влітку за кордоном, збільшилася на 25% 25 вересня 2018, 18:14
Усі новини
Головні новини
Опубліковано рейтинг 100 найбагатших українців
Нападника на Чорновол засудили до 5 років в'язниці
Світоліна вперше вийшла до півфіналу Підсумкового турніру сезону
У владі прокоментували ситуацію з відставкою відразу 4 голів ОДА
Усі новини
здоров'я

Коли вакцинувати дитину від поліомієліту

здоров'я

Обережно, шаурма! Як уникнути отруєнь