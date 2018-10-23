Top-10 стран, в которые ездят украинцы, включает и Россию

60% путешествий украинцев за границу составляют страны, граничащие с Украиной.

Такой вывод Министерство экономического развития и торговли Украины делает на основании данных операторов мобильной связи.

"За границу в первом полугодии 2018 года выехало 17,3 млн абонентов мобильной связи", – говорится в сообщении.

Чаще всего граждане Украины посещают приграничные страны: Польшу, Россию, Венгрию, Молдову, Беларусь, Румынию, Словакию. Доля выездов в них составляет около 60% всех путешествий украинцев за границу.

Среди не приграничных стран самыми популярными стали Чехия (4,9% от общего количества выездов), Турция (4,1%), Германия (4,1%) и Египет (3,3%).

Куда ездили украинские абоненты мобильной связи Минэкономики по данным "Киевстар", "лайфселл" и "ВФ Украины"

За этот же период Украину посетили 9,6 млн иностранных абонентов мобильной связи.

Чаще всего иностранцы приезжали в Киевскую область – 1,8 млн абонентов; Львовскую – 1,5 млн абонентов; Закарпатскую – 0,8 млн абонентов; Одесскую – 0,6 млн абонентов; Харьковскую – 0,5 млн абонентов.

В целом внутри страны в I полугодии 2018 года абоненты путешествовали 65,7 млн раз.

Топ-5 самых популярных областей для посещения: Киевская – 18 млн абонентов; Львовская – 4 млн; Полтавская – 3,4 млн; Житомирская – 3,3 млн; Черкасская – 3,2 млн.

Самые популярные области среди абонентов По данным "Киевстара", "Лайфселл" и "ВФ Украина"

Как известно, Украина считает Россию страной-агрессором, авиасообщение между странами прекращено с осени 2015 года, поезда и автобусы отчасти еще ездят – хотя министр инфраструктуры Владимир Омелян выступает за прекращение какого бы то ни было сообщения.

Инфографика подготовлена ​​на основе данным ЧАО "Киевстар", ООО "Лайфселл" и ЧАО "ВФ Украина"