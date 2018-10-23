Скандинавські банки заморозили активи соратника Путіна

Чотири скандинавські банки заморозили рахунки російського бізнесмена Бориса Ротенберга.

Ротенберг подав до суду, звинувативши установи в порушенні контрактів на обслуговування, пише Reuters з посиланням на інформацію суду.

"Нарешті! США запровадили санкції проти Бориса Ротенберга, громадянина Фінляндії, але також наближеного до Путіна мільярдера, 20 березня 2014 року. Лише тепер його рахунки в скандинавських банках Danske, Nordea & Handelsbanken заморожено", - прокоментував у Twitter аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

Ротенберг та його брат Аркадій перебувають під санкціями США через їхню роль у конфлікті з Україною і зв'язки з президентом Владіміром Путіним. Однак, ЄС не запровадив санкції проти Бориса Ротенберга, бо він також є громадянином Фінляндії.

У позові до суду в Гельсінкі поданому 4 жовтня йдеться про банки Nordea, Danske Bank, Handelsbanken та OP Bank. Для того, щоб безперешкодно провадити бізнес зі США, європейські банки мають дотримуватись американського режиму санкцій.

В Danske Bank підтвердили, що в банку поінформовані про заяви Ротенберга, однак, "не можуть коментувати ситуацію з цією особою через корпоративну політику".

Представник банку додав, що після скандалу в естонському підрозділі банку з відмиванням коштів, Danske "дуже серйозно ставиться до запобігання відмиванню коштів та санкцій і докладає значних зусиль, щоб переконатись, що всі нормативні акти виконуються".

Європейська правда