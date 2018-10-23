Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандинавские банки заморозили активы соратника Путина

Вторник, 23 октября 2018, 14:03

Четыре скандинавских банка заморозили счета российского бизнесмена Бориса Ротенберга.

Ротенберг подал в суд, обвинив учреждения в нарушении контрактов на обслуживание, пишет Reuters со ссылкой на информацию суда.

"Наконец-то! США ввели санкции против Бориса Ротенберга, гражданина Финляндии, но также приближенного к Путину миллиардера 20 марта 2014 года. Только теперь его счета в скандинавских банках Danske, Nordea & Handelsbanken заморожены", - прокомментировал в Twitter аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

Ротенберг и его брат Аркадий находятся под санкциями США за их роль в конфликте с Украиной и связи с президентом Владимиром Путиным. Однако ЕС не ввел санкции против Бориса Ротенберга, потому что он является гражданином Финляндии.

 

В иске в суд Хельсинки, поданном 4 октября, говорится о банках Nordea, Danske Bank, Handelsbanken и OP Bank. Для того чтобы беспрепятственно вести бизнес с США, европейские банки должны придерживаться американского режима санкций.

В Danske Bank подтвердили, что в банке проинформированы о заявлениях Ротенберга, однако "не могут комментировать ситуацию с этим лицом из-за корпоративной политики".

Представитель банка добавил, что после скандала в эстонском подразделении банка с отмыванием средств Danske "очень серьезно относится к предотвращению отмывания средств и санкциям и прилагает значительные усилия, чтобы убедиться, что все нормативные акты выполняются".

Европейская правда

Темы: РосcиясанкцииПутинбанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Росcия
"Бавовна" в Бердянске: в Госдуме подтвердили гибель российского генерала Цокова
Суровикин задержан ФСБ и изолирован – росСМИ
На химзаводе в России вспыхнул пожар
Последние новости
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика из интерната
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:46
фотоУбили фермера, расчленили и сожгли тело: идентифицированы трое военных РФ
10:40
В очередях на границе с Польшей находятся около 3 900 грузовиков
10:33
Леся плюс Валерий. Как преодолевает имперское прошлое Звягель – город Украинки и Залужного
10:20
Нефть подорожала на 1%: напряженность в Красном море сохраняется
10:12
фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
Все новости...
Реклама: