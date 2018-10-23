Україна візьме участь у натівських навчаннях як партнер

Україна буде однією з 5 країн-партнерів НАТО, які візьмуть участь у навчаннях Trident Juncture з 25 жовтня по 7 листопада цього року.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заступника начальника штабу – начальника головного управління військового партнерства Стратегічного командування з операцій НАТО Одда Егіла Педерсена.

"Це дійсно дуже великі навчання, і Україна буде представлена штатними офіцерами в штабах. Загалом із 41 країни-партнера НАТО лише 5 країн беруть участь і серед них Україна", - зазначив він.

За словами Педерсена, крім України, участь у навчаннях візьмуть також представники Швеції, Фінляндії, Грузії та Йорданії.

Відзначається, що багатонаціональні навчання НАТО Trident Juncture триватимуть з 25 жовтня по 7 листопада на території Норвегії, в Балтійському морі і Північній Атлантиці, включаючи Ісландію і повітряний простір Фінляндії і Швеції.

У маневрах братимуть участь близько 50 тисяч солдатів, у тому числі понад 14 тисяч військовослужбовців армії США – ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти, а також близько 150 літаків, вертольоти Apache і 60 кораблів, зокрема, атомний авіаносець ВМС США "Гаррі Трумен".