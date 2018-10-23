Украина примет участие в натовских учениях как партнер

Украина будет одной из 5 стран-партнеров НАТО, которые примут участие в учениях Trident Juncture с 25 октября по 7 ноября этого года.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заместителя начальника штаба – начальника главного управления военного партнерства Стратегического командования по операциям НАТО Одда Эгила Педерсена.

"Это действительно очень крупные учения, и Украина будет представлена ​​штатными офицерами в штабах. В общем из 41 страны-партнера НАТО только 5 стран участвуют и среди них Украина", - отметил он.

По словам Педерсена, кроме Украины, участие в учениях примут также представители Швеции, Финляндии, Грузии и Иордании.

Отмечается, что многонациональные учения НАТО Trident Juncture будут проходить с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, включая Исландию и воздушное пространство Финляндии и Швеции.

В маневрах примут участие около 50 тысяч солдат, в том числе более 14 тысяч военнослужащих армии США – ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, а также около 150 самолетов, вертолеты Apache и 60 кораблей, в частности, атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн".