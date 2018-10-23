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У Кличка показали на карті всі відремонтовані дороги

Вівторок, 23 жовтня 2018, 14:48

Комунальна корпорація "Київавтодор" опублікувала відео, на якому показала карту відремонтованих доріг у столиці за період із 2015 до 2018 року.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

"У 2013 році у місті відремонтували всього 9 км доріг, у 2014–2015 роках ця цифра досягла вже 165 км, у 2016 – 200 км, а у 2017 – 301,5 км автошляхів і проїздів", - йдеться в повідомленні.

У "Київавтодорі" також зазначили, що нині від "ямкового" ремонту переходять до середнього – коли на все полотно дороги влаштовують новий асфальт суцільним покриттям. Відзначається, що у 2016 році середній ремонт здійснили на 44-х об’єктах, у 2017 – на 93-х, цього року – на 42-х.

У КМДА також наголосили, що всі дороги з капремонтом мають гарантію 5 років, але зазвичай служать 8-10 років.

Українська правда

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Теми: Київдороги
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