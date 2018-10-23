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У Кличко показали на карте все отремонтированные дороги

Вторник, 23 октября 2018, 14:48

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" опубликовала видео, на котором показала карту отремонтированных дорог в столице за период с 2015 по 2018 год.

Об этом сообщает сайт Киевской администрации.

"В 2013 году в городе отремонтировали всего 9 км дорог, в 2014-2015 годах эта цифра достигла уже 165 км, в 2016 – 200 км, а в 2017 – 301,5 км автодорог и проездов", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" также отметили, что сейчас от "ямочного" ремонта переходят к среднему – когда на все полотно дороги устраивают новый асфальт сплошным покрытием. Отмечается, что в 2016 году средний ремонт сделали на 44-х объектах, в 2017 – на 93-х, в этом году – на 42-х.

В КГГА также отметили, что все дороги с капремонтом имеют гарантию 5 лет, но обычно служат 8-10 лет.

Украинская правда 

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Темы: Киевдороги
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