Двое студентов до смерти избили бездомного в Павлограде

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Вторник, 23 октября 2018, 14:55

В Павлограде Днепропетровской области двое студентов жестоко избили бездомных, один из которых позже скончался.

Об этом во вторник сообщает прокуратура Днепропетровской области.

"Установлено, что 14 октября в городе Павлограде 20-летний студент вместе с 18-летним приятелем распивали алкогольные напитки. Чувствуя скуку, молодые люди решили развлечься путем избиения лиц, не имеющих определенного места жительства", - сообщили в прокуратуре.

"Под видом сотрудников полиции злоумышленники пришли на территорию ранее действующей медико-санитарной части и требовали от бездомных вернуть якобы незаконно полученный ими мобильный телефон. Вымышленная история о краже стало поводом для дальнейшего избиения запуганных граждан "правоохранителями", - заявили в ведомстве.

В прокуратуре отмечают, что молодые люди осознавали противоправность своих действий и нанесли трем мужчинам многочисленные удары ногами по телу, причинив им тяжкие телесные повреждения.

От полученных травм один из пострадавших скончался в больнице.

Сейчас студентам сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Их обвиняют по статьям: законченное покушение на убийство; умышленное убийство из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц; умышленное тяжкое телесное повреждение.

Украинская правда
Темы: Днепропетровская область криминал
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