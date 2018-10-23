Екс-бійцю АТО дали умовний термін за арсенал зброї і відправили на психлікування

У Києві колишнього бійця антитерористичної операції засудили до 4,5 року позбавлення волі умовно і примусового психіатричного лікування за зберігання арсеналу зброї та вибухівки.

Про це свідчить вирок Оболонського районного суду Києва від 18 жовтня, оприлюднений в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як випливає з матеріалів суду, слідство встановило, що обвинувачений разом зі спільником упродовж 2014 року у зоні проведення АТО на території Донецької та Луганської областей заволодів великою кількістю боєприпасів та зброї.

Зокрема мова йде про гранатомет, кілька десятків пострілів до нього, ручні гранати, нарізний автомат "АКМ" югославського виробництва, кілька тисяч патронів та майже 100 грамів нітроцелюлози пороху.

Впродовж 2014-2017 року чоловік перевіз зброю до Києва.

У березні 2017 року обвинувачений продав частину зброї в тому числі автомат та набої до нього за 59 400 гривень.

В травні 2017 року екс-бійця АТО затримали в Оболонському районі столиці та під час обшуку знайшли ще не реалізовані зброю та боєприпаси.

Зазначається, що допитаний в судовому засіданні визнав у повному обсязі свою провину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення ч. 2 (ст. 28 та ч. 1 ст. 263 КК України – незаконне носіння, зберігання, придбання, передача, збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин за попередньою змовою групою осіб).

Адвокат екс-бійця АТО просив не карати його суворо, а одночасно із призначенням покарання звільнити його від кримінальної відповідальності, застосувавши до нього ст. 2 закону України "Про амністію в 2016 році", оскільки він захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Водночас суд встановив, що підсудний після участі у бойових дій в Афганістані з 1997 року має 2-у групу інвалідності.

"Він перебуває на консультативному обліку у лікаря психіатра Київського психоневрологічного диспансеру № 3 з 27.11.1998 року з діагнозом: шизофренія, параноїдна форма, є інвалідом 2 групи безстроково, проходив стаціонарне лікування у ПНЛ № 2 (виписка від 23.11.1998 року), востаннє відвідував Київський психоневрологічний диспансер № 3 08.10.2010 року", – йдеться в матеріалах суду.

Зазначається, що в період скоєння вищевказаних злочинів у зоні АТО підсудний також виявляв ознаки "шизофренії параноїдальної, неповної ремісії", разом з тим, не мав будь-яких ознак психозу (галюцинацій, марення, інших розладів психотичного характеру), але також не був здатний повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними.

В результаті суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців.

Водночас суд звільнив чоловіка від відбування призначеного покарання та призначив випробувальний термін – 3 роки.

Крім цього суд постановив застосувати до чоловіка примусові заходи медичного характеру у виді надання йому амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку.

Суд зазначає, що вирок може бути оскаржено в Київському апеляційному суді протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.