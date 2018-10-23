Экс-бойцу АТО дали условный срок за арсенал оружия и отправили на психлечение

В Киеве бывшего бойца антитеррористической операции приговорили к 4,5 года лишения свободы условно и принудительному психиатрическому лечению за хранение арсенала оружия и взрывчатки.

Об этом свидетельствует приговор Оболонского районного суда Киева от 18 октября, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

Как следует из материалов суда, следствие установило, что обвиняемый вместе с сообщником на протяжении 2014 года у зоне проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей завладел большим количеством боеприпасов и оружия.

В частности речь идет о гранатомет, несколько десятков выстрелов к нему, ручные гранаты, нарезной автомат "АКМ" югославского производства, несколько тысяч патронов и 100 граммов нитроцеллюлозы пороха.

В течение 2014-2017 года мужчина перевез оружие в Киев.

В марте 2017 обвиняемый продал часть оружия в том числе автомат и патроны к нему за 59400 гривен.

В мае 2017 года экс-бойца АТО задержали в Оболонском районе столицы и во время обыска нашли еще не реализованы оружие и боеприпасы.

Отмечается, что допрошенный в судебном заседании признал в полном объеме свою вину в совершении инкриминируемого ему уголовного преступления ч. 2 (ст. 28 и ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное ношение, хранение, приобретение, передача, сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ по предварительному сговору группой лиц).

Адвокат экс-бойца АТО просил не наказывать его строго, а одновременно с назначением наказания освободить его от уголовной ответственности, применив к нему ст. 2 Закона Украины "Об амнистии в 2016 году", поскольку он защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

В то же время суд установил, что подсудимый после участия в боевых действий в Афганистане с 1997 года имеет вторую группу инвалидности.

"Он находится на консультативном учете у врача психиатра Киевского психоневрологического диспансера № 3 с 27.11.1998 года с диагнозом: шизофрения, параноидная форма, является инвалидом 2 группы бессрочно, проходил стационарное лечение в ПНБ № 2 (выписка от 23.11.1998 года), в последний раз посещал Киевский психоневрологический диспансер № 3 08.10.2010 года ", - говорится в материалах суда.

Отмечается, что в период совершения вышеуказанных преступлений в зоне АТО подсудимый также проявлял признаки "шизофрении параноидальной, неполной ремиссии", вместе с тем, не имел каких-либо признаков психоза (галлюцинаций, бреда, других расстройств психотического характера), но также не был способен в полной мере осознавать свои действия и руководить ими.

В результате суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.

В то же время суд освободил мужчину от отбывания наказания и назначил испытательный срок - 3 года.

Кроме этого суд постановил применить к мужчине принудительные меры медицинского характера в виде предоставления ему амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке.

Суд отмечает, что приговор может быть обжалован в Киевском апелляционном суде в течение тридцати дней с момента его оглашения.