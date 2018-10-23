Білоруські прикордонники визнали, що контрабанди зброї з України немає

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Вівторок, 23 жовтня 2018, 15:18

Українські та білоруські прикордонники заявили про відсутність контрабанди зброї, боєприпасів, вибухових та інших небезпечних речовин на спільній ділянці кордону.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України за результатами зустрічі очільника відомства генерал-полковника Петра Цигикала з колегою з Білорусі генерал-майором Анатолієм Лаппо.

Зазначається, що під час зустрічі представники делегацій обговорили загальну обстановку на українсько-білоруському кордоні, а також обговорили результати Спеціальної спільної прикордонної операції "Рубіж-2018".

Зокрема у відомстві додали, що у ході спецоперації затримали майже 200 порушників державного кордону та прикордонного режиму, а також припинено контрабанду на суму понад 1,5 мільйона гривень.

"Очільники прикордонних відомств дійшли згоди, щодо відсутності виявлених організованих каналів контрабанди зброї, боєприпасів, вибухових та інших небезпечних речовин на ділянці кордону, що спільно охороняється", - йдеться у заяві.

"Але враховуючи існуючі потенційні загрози, Сторони домовились продовжити координацію дій щодо запобігання зазначеної контрабанди", - додали у ДПС.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хоче збільшити кількість прикордонників на кордоні з Україною, щоб зупинити контрабанду зброї до країни.

Тоді в Держприкордонслужбі заперечили інформацію, поширену білоруським президентом Олександром Лукашенком, про нібито нелегальне ввезення зброї з України.

Українська правда
Теми: Україна Білорусь Прикордонна служба контрабанда зброя
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