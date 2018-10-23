Белорусские пограничники признали, что контрабанды оружия из Украины нет

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Вторник, 23 октября 2018, 15:18

Украинские и белорусские пограничники заявили об отсутствии контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ на общем участке границы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины по итогам встречи главы ведомства генерал-полковника Петра Цигикала с коллегой из Беларуси генерал-майором Анатолием Лаппо.

Отмечается, что во время встречи представители делегаций обсудили общую обстановку на украинском-белорусской границе, а также обсудили результаты Специальной совместной пограничной операции "Рубеж-2018".

В частности, в ведомстве добавили, что в ходе спецоперации задержали почти 200 нарушителей государственной границы и пограничного режима, а также прекращено контрабанду на сумму свыше 1,5 миллиона гривен.

"Руководители пограничных ведомств договорились, об отсутствии выявленных организованных каналов контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ на участке границы, которая совместно охраняется", - говорится в заявлении.

"Но учитывая существующие потенциальные угрозы, Стороны договорились продолжить координацию действий по предотвращению указанной контрабанды", - добавили в ГПС.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет увеличить количество пограничников на границе с Украиной, чтобы пресечь контрабанду оружия в страну.

Тогда в Госпогранслужбе опровергли информацию, распространенную белорусским президентом Александром Лукашенко, о якобы нелегальном ввозе оружия из Украины.

Украинская правда
Темы: Украина Беларусь Пограничная служба контрабанда оружие
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