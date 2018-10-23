Підрив двох мешканців окупованого Золотого кваліфікували як теракт

Прокуратура розглядає підрив двох мирних жителів на вибуховому пристрої в окупованому бойовиками Золотому як теракт.

Про це повідомляє прокуратура Луганської області.

18 жовтня о 08.45 ранку в районі непідконтрольної українській владі території м. Золоте-4 стався вибух невідомого снаряда, в результаті якого, ймовірно, постраждали жінка 1972 року народження та чоловік 1973 року народження, що мешкали в Золотому-5.

За попередніми даними, ці особи намагалися з’ясувати причину відсутності світла у своєму будинку. Для цього їм було необхідно вимкнути рубильник в трансформаторній будці, що розташована біля посту військовослужбовців у Золотому-4.

За деякий час по тому, як військові пропустили вказаних осіб, вони почули звук вибуху, схожий на розрив гранати або протипіхотної міни.

Проведення огляду місця події та інших необхідних слідчих дій ускладнюється тим, що цю територію контролює незаконне збройне формування "ЛНР" і є небезпека для життя та здоров’я правоохоронців.

За фактом підриву на вибуховому пристрої двох мешканців окупованого міста Золоте-5 Попаснянського району відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт). Досудове розслідування триває.

Раніше українська сторона СЦКК повідомляла, що бойовики не дають евакуювати тіла двох мешканців Золотого-4, які загинули 18 жовтня внаслідок підриву на вибуховому пристрої.