Подрыв двух жителей оккупированного Золотого квалифицировали как теракт

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Вторник, 23 октября 2018, 15:27

Прокуратура рассматривает подрыв двух мирных жителей на взрывном устройстве в оккупированном боевиками Золотом как теракт.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

18 октября в 08.45 утра в районе неподконтрольной украинским властям территории г.. Золотое-4 произошел взрыв неизвестного снаряда, в результате которого, вероятно, пострадали женщина 1972 года рождения и мужчина 1973 года рождения, проживавшие в Золотом-5.

По предварительным данным, эти люди пытались выяснить причину отсутствия света в своем доме. Для этого им необходимо было выключить рубильник в трансформаторной будке, расположенной у поста военнослужащих в Золотом-4.

Через некоторое время после того, как военные пропустили указанных лиц, они услышали звук взрыва, похожий на разрыв гранаты или противопехотной мины.

Проведение осмотра места происшествия и других необходимых следственных действий осложняется тем, что эту территорию контролирует незаконное вооруженное формирование "ЛНР" и есть опасность для жизни и здоровья правоохранителей.

По факту подрыва на взрывном устройстве двух жителей оккупированного города Золотое-5 Попаснянского района открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт). Досудебное расследование продолжается.

Ранее украинская сторона СЦКК сообщала, что боевики не дают эвакуировать тела двух жителей Золотого-4, погибших 18 октября в результате подрыва на взрывном устройстве.

Темы: Донбасс Донбасс война жертвы
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