Нацкомісія: Тарифи на тепло у деяких регіонах завищили на 70%

Органи місцевого самоврядування в окремих регіонах України безпідставно підвищували тарифи на тепло, у деяких містах – на понад 70%.

Про це повідомила у Facebook голова Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Оксана Кривенко.

Вона наголосила, що це стало зрозуміло після моніторингу стану регулювання тарифів на тепло органами місцевого самоврядування.

"Незважаючи на власні обіцянки знизити тарифи на тепло при стабільних цінах на газ місцева влада протягом 2017-2018 років їх підвищувала", - написала Кривенко.

Згідно з даними, які виклала голова НКРЕКП, в окремих регіонах органи місцевого самоврядування безпричинно збільшили тарифи на тепло на 50%.

Як повідомляє прес-служба НКРЕКП у Facebook, така ситуація найбільш виражена в окремих населених пунктах Київської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької і Полтавської областей, а також у містах Луцьку, Житомирі, Івано-Франківську та Тернополі.

"Наприклад, різниця між середньозваженим тарифом ліцензіатів НКРЕКП на теплову енергію для населення та встановленими органами місцевого самоврядування міста Слов'янська та Івано-Франківська складає 70,3% та 41% відповідно", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що наразі до НКРЕКП надходять "численні звернення органів місцевого самоврядування всіх рівнів…з офіційними заявами, зокрема, щодо введення мораторію на підвищення тарифів на теплову енергію та комунальні послуги".

У Нацкомісії такі дії називають незрозумілими, оскільки "протягом останніх 3 місяців до НКРЕКП масово надходили звернення щодо критичного фінансово-економічного становища підприємств теплоенергетики спричиненого "некомпетентними діями НКРЕКП щодо встановлення економічно необґрунтованих тарифів" та вимогами вирішити питання щодо відшкодування "різниці в тарифах"".

"Окремі звернення носять суто заполітизований, некомпетентний, упереджений та необ'єктивний характер", - підсумували в НКРЕКП і навели кілька прикладів, коли представники місцевої влади спершу закликали Нацкомісію ввести мораторій, а потім самі ж підвищували тарифи на тепло.