Нацкомиссия: Тарифы на тепло в некоторых регионах завысили на 70%

Органы местного самоуправления в отдельных регионах Украины безосновательно повышали тарифы на тепло, в некоторых городах – более чем на 70%.

Об этом сообщила в Facebook председатель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.

Она отметила, что это стало ясно после мониторинга состояния регулирования тарифов на тепло органами местного самоуправления.

"Несмотря на собственные обещания снизить тарифы на тепло при стабильных ценах на газ местные власти в течение 2017-2018 годов их повышали", - написала Кривенко.

Согласно данным, которые выложила председатель НКРЭКУ, в отдельных регионах органы местного самоуправления беспричинно увеличили тарифы на тепло на 50%.

Как сообщает пресс-служба НКРЭКУ в Facebook, такая ситуация наиболее выражена в отдельных населенных пунктах Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Полтавской областей, а также в городах Луцке, Житомире, Ивано-Франковске и Тернополе.

"Например, разница между средневзвешенным тарифом лицензиатов НКРЭКУ на тепловую энергию для населения и установленными органами местного самоуправления города Славянска и Ивано-Франковска составляет 70,3% и 41% соответственно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в НКРЭКУ поступают "многочисленные обращения органов местного самоуправления всех уровней ... с официальными заявлениями, в частности, о введении моратория на повышение тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги".

В Нацкомиссии такие действия называют непонятными, поскольку "в течение последних 3 месяцев до НКРЭКУ массово поступали обращения относительно критического финансово-экономического положения предприятий теплоэнергетики вызванного "некомпетентными действиями НКРЭКУ по установлению экономически необоснованных тарифов" и требованиями решить вопрос о возмещении "разницы в тарифах"".

"Отдельные обращения носят сугубо политизированный, некомпетентный, предвзятый и необъективный характер", - подытожили в НКРЭКУ и привели несколько примеров, когда представители местной власти сначала призвали Нацкомиссию ввести мораторий, а потом сами же повышали тарифы на тепло.